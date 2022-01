Merkel wijst job bij VN af

De voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft een aanbod voor een functie bij de Verenigde Naties afgewezen.

Merkel (67) heeft VN-secretaris-generaal Antonio Guterres vorige week opgebeld om hem te vertellen dat ze niet ingaat op zijn aanbod. Dat meldt haar kantoor.

Guterres had Merkel graag aan het hoofd van een VN-adviesorgaan gezien, dat zich op zaken van algemeen belang zou focussen, zoals de ozonlaag, oceanen, vaccinatie en ruimteafval. In een brief had hij haar de functie aangeboden.

Sinds ze haar kanselierschap aan Olaf Scholz (SPD) heeft doorgegeven, is Merkel uit de politieke schijnwerpers verdwenen.

De oud-bondskanselier van Duitsland kondigde in het verleden al aan dat ze na haar kanselierschap geen enkele functie meer wilde aannemen. Sinds ze op 8 december van het politieke toneel verdween, houdt ze zich bezig met het schrijven van haar memoires.

Ze doet dit samen met Beate Baumann, haar oude raadgever. Volgens Baumann zal het schrijfproject twee à drie jaar duren. Het boek zal de belangrijkste politieke beslissingen van Merkel tijdens haar zestienjarig durend kanselierschap behandelen.