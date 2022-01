Oud-manager Anderlecht Herman Van Holsbeeck in de cel

Herman Van Holsbeeck (67) , de oud-manager van voetbalclub Anderlecht, is aangehouden. Dat bevestigt het federaal parket. Hij wordt verdacht van private corruptie, fiscale fraude en het witwassen van geld in het onderzoek naar spelersmakelaar Christophe Henrotay.

De voormalige Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck kwam eerder al in opspraak in de zaak ‘Propere Handen’. Het federaal parket vroeg in die zaak vorige week zijn verwijzing naar de rechtbank, onder andere omdat hij cadeaus waaronder twee Rolex-horloges had ontvangen van makelaar Dejan Veljkovic.

Maar ‘Propere Handen’ is niet het enige dossier waar Van Holsbeeck in genoemd wordt. Hij werd in september 2019 al in verdenking gesteld voor witwassen en valsheid in geschrifte in het onderzoek naar voetbalmakelaar Christophe Henrotay. Henrotay werkte in het verleden samen met ex-RSCA-manager Herman Van Holsbeeck bij verschillende uitgaande transfers bij Anderlecht. Dat was in het tijdperk voor de verkoop van de club aan Marc Coucke wel te verstaan. Onder andere de transfers van de spelers Youri Tielemans, Aleksandar Mitrovic en Chancel Mbemba van RSC Anderlecht naar Monaco en Newcastle worden door het gerecht onder de loep genomen. Het gerecht vermoedt dat een deel van de commissies die makelaar Henrotay van de spelers kreeg voor de transfers onder tafel onder andere terug zijn gevloeid naar de Anderlecht-manager.

Van Holsbeeck heeft altijd alles ontkend maar het gerecht zou sinds kort over nieuwe informatie beschikken die erop zou wijzen dat Van Holsbeeck toch geld heeft ontvangen. De ex-manager van RSC Anderlecht werd dinsdag ontboden voor verhoor. Na het verhoor bracht hij de nacht door in de cellen van de federale politie. Woensdag werd hij na een nieuw verhoor door de Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise aangehouden. Zijn advocaat Daniel Spreutels gaf voorlopig geen commentaar.

Van Holsbeeck en Henrotay werden in september ook al door een Brusselse onderzoeksrechter in verdenking gesteld voor fraude bij een poging tot verkoop van RSC Anderlecht in 2017. Maar met dat dossier heeft de nieuwe aanhouding van Van Holsbeeck niets te maken.