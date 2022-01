Nederlandse cultuursector protesteert: dan maar voor kapper spelen

De cultuursector in Nederland heeft er genoeg van. Dat musea en theaterzalen gesloten moeten blijven, terwijl kappers en fitnesscentra open mogen, vinden ze niet fair. Daarom stelden zij vandaag hun cultuurhuizen open voor de toegelaten ambachten. En kon je je haar laten knippen in het museum, of sporten in het theater.

Het mag niet, maar ze doen het toch: de cultuurhuizen in Nederland gooiden woensdag de deuren open. Voor de gelegenheid hebben zo’n 63 theaters zich omgedoopt tot kapsalon. De musea noemen zich dan weer ‘gym voor het brein’. Op die manier willen ze de coronamaatregelen van de Nederlandse overheid aanklagen. Winkels, kapsalons en fitnesszalen mogen opnieuw open, terwijl de cultuursector op slot blijft.

Kapsalon Het Concertgebouw is van start met de Symfonie no. 2 van Charles Ives door @ConcertgbOrkest onder leiding van Susanna Mälkki. #kapsalontheater #conertgebouw pic.twitter.com/yDyhwVpVWp — Het Concertgebouw (@Concertgebouw) January 19, 2022

Het idee voor Kapsalon Theater komt uit de koker van acteur Diederik Ebbinge, bekend van onder andere De luizenmoeder. ‘Ik merkte dat als sectoren gingen muiten, zoals de winkeliers, ze daarna vrij snel open mochten. Zo werkt het blijkbaar in Den Haag: de hardste schreeuwers worden het eerst geholpen’, zei hij aan de Nederlandse krant NRC. Hij vond een gewillige partner in crime in De Kleine Komedie, een cabaretzaal in Amsterdam. Cabaretier Sanne Wallis de Vries zette mee haar schouders onder de actie. Ze vonden snel gehoor bij andere theaterzalen. Bovendien kenden zij genoeg make-upartiesten en kappers uit de coulissen om aan het werk te zetten.

Dat een winkelcentrum open mag, maar pakweg het Stedelijk Museum niet, ging er ook bij de Museumvereniging niet in. De musea gaven daarop hun eigen draai aan de theateractie. Zij toverden zichzelf om tot fitnesszaal. Op beelden is te zien hoe bezoekers sit-ups uitvoeren met zicht op oude meesters. Het Van Gogh Museum bood dan weer aan om je baard te trimmen, naar het voorbeeld van Vincent Van Gogh. Je kon er ook voor een manicure gaan, met een optie om je nagels te versieren met Van Gogh inspired nail art.

Een manicure in het Van Gogh Museum. Foto: BELGAIMAGE

Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, had vooraf gezegd dat ze geen toestemming zou verlenen aan de actie en dat de coronamaatregelen gehandhaafd zouden worden. Maar de politie bleef woensdag weg. De deelnemende musea en theaterzalen benadrukken dat ze de afstandsmaatregelen respecteren en dat ze zelfs QR-codes opvragen.

Cabaretière Claudia de Breij was naar eigen zeggen blij met de tegenstand van Halsema: ‘Als iedereen ons over de bol komt aaien, hebben we er ook niets aan’, zegt ze. Youp van ’t Hek was harder en noemde haar besluit ‘zeldzaam kinderachtig’. ‘Ze moet nog maar eens aan haar jonge jaren denken (Halsema was actief in de literaire en televisiewereld, red.). Nu is ze gewoon een mantelpaktrut. Amsterdam onwaardig’, klinkt het.

Hoolahoopen in filmhuis Lux in Nijmegen. Foto: Foto: Marcel Krijgsman / ANP-Hollandse Hoogte

Yoga in het Amsterdam Museum. Foto: AP