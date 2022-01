De onderzeese vulkaanuitbarsting van afgelopen zaterdag nabij het Polynesische eiland Tonga was zo hevig dat het effect ervan over de hele wereld te voelen was. Is zo’n intense eruptie onder het oceaanoppervlak zeldzaam? ‘Er ging een uitzonderlijk grote schokgolf de wereld rond’, legt professor vulkanologie Karen Fontijn in bovenstaande video uit.