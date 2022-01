Franse acteur Gaspard Ulliel (37) is overleden na een skiongeval

De 37-jarige acteur Gaspard Ulliel is omgekomen na een tragisch ski-ongeluk. Na hoofdrollen in de Franstalige auteursfilms Saint Laurent en Juste la fin du monde stond hij op het punt om breder door te breken met Marvel-serie Moon knight.

De Franse filmwereld is geschokt door een tragisch overlijden. ‘Gaspard Ulliel groeide op met cinema en cinema groeide met hem mee’, schreef de Franse Eerste Minister Jean Castex op Twitter. ‘Ze hielden zielsveel van elkaar. Het is met pijn in het hart dat we voortaan zijn mooiste vertolkingen zullen bekijken en zijn blik kruisen.’

Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument.

C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.

Nous perdons un acteur français. pic.twitter.com/pAi7Do3FIU — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 19, 2022

De acteur was aan het skiën in de Savoie toen hij dinsdag namiddag botste op een andere skiër, op het kruispunt van twee blauwe pistes. Iets voor 16 uur werd hij er bewusteloos aangetroffen en vervolgens per helikopter vervoerd naar een ziekenhuis in Grenoble. Daar moet hij vandaag zijn overleden aan de gevolgen van een hersentrauma. Hij werd 37 jaar.

Yves Saint Laurent

Ulliel brak als twintigjarige door in 2004 metUn long dimanche de fiançaillesvan Jean-Pierre Jeunet, waarin hij de verloofde speelde van Audrey Tautou. Hij won er de César voor meest beloftevolle acteur voor - zijn eerste van twee van die Franse Oscars. Dat leidde vrijwel onmiddellijk tot een hoofdrol in een Engelstalige bigbudgetfilm: hij speelde de kannibalistische seriemoordenaar Hannibal Lecter in Hannibal rising. De film kon noch het publiek noch de critici bekoren - al moest iedereen erkennen dat de jonge acteur zich meer dan staande hield in het bloedbad.

Tien jaar na zijn doorbraak maakte Ulliel indruk als Yves Saint Laurent in een biopic van de iconische modeontwerper door de eigenzinnige Franse regisseur Bertrand Bonello. Een naaktscène tussen zijn Yves Saint Laurent en Pierre Bergé (door de Belgische acteur Jérémie Renier) zorgde voor enige ophef en Bergé probeerde de release van de film te verhinderen. Saint Laurent was het soort biopic waar een acteur zijn reikwijdte kon tonen, maar Ulliel hield het al bij al vrij vlak.

Dan maakte hij meer indruk in Juste la fin du monde, waarin hij het verlengstuk speelde van de Canadese regisseur Xavier Dolan. Ook hierin speelde hij eerder ingehouden, terwijl hij wordt gebombardeerd door woordensalvo’s van Léa Seydoux, Vincent Cassel, Nathalie Baye en Marion Cotillard. Ulliel won er de César voor beste acteur voor.

Chanel

Met zijn zachte gelaatstrekken en de opgemerkte vertolkingen in Saint Laurent en Juste la fin du monde had hij een zeker sexappeal. Ondertussen liet hij zich ook opmerken met modellenwerk: hij leende zijn dromerige ogen uit om reclame te maken voor het parfum Bleu van Chanel, met affiches en ook reclamefilmpjes opgenomen door Martin Scorsese en Steve McQueen.

De laatste keer dat hij in een film te zien was, was meer dan twee jaar geleden: in de geestige Franse film Sibyl, naast de hoofdrolspeelsters Adèle Exarchopoulos en Virginie Efira. Sindsdien ging al zijn tijd naar de opnames van Moon knight, een tv-serie van Marvel. In deze superheldenserie speelt Ulliel het personage van de ‘Midnight Man’, terwijl de hoofdrol is voor Oscar Isaac. De zes reeds opgenomen afleveringen worden eind maart verwacht op het streamingplatform Disney+. Verder komt er nog de film Plus que jamais aan, die hij vorig jaar al opnam.

Ulliel was de voorbije negen jaar samen met het Franse model Gaëlle Piétri. Hij laat een zoontje van zes jaar na.