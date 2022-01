Niemand biedt vraagprijs voor Villa Aurora in Rome met Caravaggio op het plafond

Geen enkele rijke der aarde had voor de Villa Aurora, die ettelijke kunstschatten herbergt, een openingsbod van 353 miljoen euro over. Er komt een nieuwe veiling op 7 april.

De zestiende-eeuwse Villa Aurora in Rome heeft de enige plafondschildering die Caravaggio ooit heeft gemaakt. Er zijn ook nog plafonds met fresco’s van de barokschilder Guercino. Het eigendom ligt op de plek waar ooit het huis van Julius Caesar stond, en bij de beelden in de voortuin staat ook een Michelangelo.

Dat de villa, die al eeuwen in het bezit was van de adellijke familie Ludovisi, nu te koop staat, is het gevolg van een langslepend erfenisdispuut tussen de Amerikaanse weduwe van prins Nicolò Boncompagni Ludovisi en zijn zonen. Omdat zij er niet uitkomen, heeft de rechter geoordeeld dat het gebouw moet worden geveild.

Maar de Villa Aurora is op 471 miljoen euro getaxeerd. Vooral de muurschildering door Caravaggio drijft de prijs fors op. Het openingsbod moest bij de veiling van dinsdag op 353 miljoen euro liggen, maar dat bleek voor mogelijke geïnteresseerden veel te hoog.

Prinses Rita Boncompagni Ludovisi poseert voor Villa Aurora. Foto: reuters

Petitie

Daarom wordt op 7 april een nieuwe veiling georganiseerd. De prijs zakt daarbij met twintig procent. Dat de villa te koop staat, beroert de gemoederen in Italië. Er loopt een petitie om de Italiaanse overheid te verzoeken in te grijpen, en het gebouw desnoods zelf te kopen. ‘Maar de geschatte waarde bedraagt een vijfde van het totale budget van het Italiaanse ministerie van Cultuur’, reageert Mattia Morandi, directeur communicatie van dat ministerie, telefonisch. De overheid wacht daarom liever het resultaat van de veiling af. ‘Wordt er een koper gevonden, dan heeft de Italiaanse overheid nog zestig dagen de tijd om het gebouw voor dezelfde prijs te kopen.’

Jupiter, Neptunus en Pluto, ca. 1597, Caravaggio. Foto: reuters

Sommigen vrezen dat de kunstschatten van de Villa Aurora straks voorgoed worden onttrokken aan het publieke oog. Maar dat noemt de gereputeerde Italiaanse kunsthistoricus Claudio Strinati fel overdreven. De villa is nu al beperkt toegankelijk, en is altijd in privébezit geweest. ‘Maar het is ook een beschermd gebouw’, zegt Strinati. Daardoor moet de nieuwe eigenaar niet alleen strenge regels naleven, hij of zij kan ook de vraag krijgen om het gebouw tenminste periodiek open te stellen voor publiek.