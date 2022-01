‘Arco-coöperanten die niet procederen, dreigen geld nooit terug te zien’

Belangenorganisatie Deminor roept Arco-coöperanten die tot nu toe passief bleven op om zich aan te sluiten bij een nieuwe procedure. ‘Anders dreigen de feiten te verjaren.’

Deminor stuurde deze ochtend een nieuw bericht uit waarin het meldt dat het een tweede front zal openen in het dossier Arco. Volgens het advieskantoor voor gedupeerde beleggers is er geen zekerheid dat coöperanten die tot nu toe passief bleven en niet procedeerden, ooit iets zullen krijgen. Als de bestaande juridische procedures tot iets leiden, kan het zijn dat zij niet in de opbrengst zullen delen.

De coöperanten van de christelijke zuil die indirect belegd hadden in Dexia, verloren alles toen die bank omviel. Eerdere beloften van de overheid dat er via een plan B een compensatie zou komen, bleven tot nu toe dode letter. De juridische piste lijkt daarom de enige weg, maar dat betekent dat niet lang meer gedraald kan worden. De feiten dreigen immers te verjaren.

Wanneer de verjaringstermijn precies afloopt, is een debat op zich. Tot nu toe hebben de verschillende organisaties die optreden voor coöperanten, Deminor en ArcoClaim, daarop een verschillende datum geplakt.

Deminor, die al een procedure voert voor 2.100 coöperanten, werd tijdens de herfstvakantie in het ongelijk gesteld. Er was ook discussie over de procedure. Het adviesbureau presenteerde het als collectieve actie, maar de rechtbank vond dat elke coöperant apart zijn schade en het oorzakelijk verband moest bewijzen.

Deminor gaat in beroep tegen het vonnis van de ondernemingsrechtbank. ArcoClaim heeft dan weer een procedure lopen voor de rechtbank van eerste aanleg. Daar kan de nieuwe procedure van Deminor eventueel bijkomen.