In Londen is het opnieuw een belangrijke dag voor premier Boris Johnson. Voor de tweede week op rij moet hij zich in het parlement komen verantwoorden voor de vele coronafeestjes in Downing Street 10. Ook voor sommige partijgenoten van Johnson is de maat stilaan vol. Zij overwegen een motie van wantrouwen in te dienen. Valt vandaag het doek voor Johnson? Volg het debat hierboven live vanaf 12.45 uur.