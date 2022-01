Vlaanderens eerste topmodel Ghislaine Nuytten overleden aan hartstilstand

Ghislaine Nuytten, Vlaanderens eerste topmodel, is dinsdagavond overleden aan een hartstilstand. Dat heeft haar echtgenoot Wilfried Hendrickx laten weten aan VRT NWS. Ze werd 67 jaar.

Nuytten was in de jaren tachtig het eerste Vlaamse internationale topmodel. Zij werkte onder andere voor Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier en Gianni Versace. Ze was ook een van de vaste modellen bij het modeblad Flair en presenteerde op de openbare omroep modeprogramma’s zoals Blikvanger en Look. Later dook ze nog op in de jury van het programma Topmodel.

