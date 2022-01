Toen de Trumps exact één jaar geleden het Witte Huis verlieten, was het een afscheid in mineur. Met de bestorming van het Capitool had zijn presidentschap een absoluut dieptepunt bereikt. Maar in amper enkele maanden tijd maakte Trump volgens buitenlandredacteur Steven De Foer een ongelofelijke comeback. Bekijk zijn analyse in de video hierboven.

Joe Biden is vandaag één jaar president van de VS. Maar voorlopig is zijn presidentschap niet meteen een groot succes: Bidens populariteit zit op een historisch dieptepunt en van zijn binnenlandse plannen komt maar weinig in huis. Bekijk de analyse van Steven De Foer in onderstaande video.