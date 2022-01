Vriendin Dave De Kock aangehouden op verdenking van ontvoering en moord

De vriendin van Dave De Kock, de ontvoerder van kleuter Dean, is aangehouden op verdenking van ontvoering en moord. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. De Nederlandse R.W. werd dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, maar het is nog niet duidelijk of ze een actieve rol speelde in de dood van de jongen.

De Nederlandse R.W werd in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas, in het pand waar ze samen met Dave De Kock woonde. Het slachtoffer Dean Verberckmoes verbleef in het verleden ook al bij het koppel en het kind zou woensdag 12 januari, de dag waarop De Kock en Dean het laatst gezien werden, een nacht logeren.

De vrouw werd dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Ze werd aangehouden en in verdenking gesteld van ontvoering en moord, zo werd zopas bekendgemaakt.

De moeder van Dean had verklaard dat de vriendin van De Kock had gelogen om hem te beschermen, omdat ze bang zou geweest dat hij opnieuw naar de gevangenis zou gestuurd worden. De vriendin zou de moeder gezegd hebben dat Dean nog bij haar was, terwijl hij al vertrokken was met Dave De Kock.

‘Mijn cliënte wenst te benadrukken dat zij haar volledige medewerking zal blijven verlenen aan het onderzoek en stelt haar vertrouwen in de lopende rechtsgang. Zij hoopt dat ze voor het verdere verloop van het onderzoek dan ook kan rekenen op objectieve berichtgeving met respect voor de fundamentele principes die aan de basis liggen van onze rechtstaat’, zei haar advocaat Bart De Decker dinsdagavond in een mededeling aan Het Nieuwsblad.