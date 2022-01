Man die vrouw op metrosporen duwde, zou niet weten wat hij gedaan heeft

Benjamin P. (23), de man die afgelopen vrijdag een vrouw op de Brusselse metrosporen duwde, zou zelf niet weten wat er gebeurd is. Dat verklaart zijn advocaat, meester Alexandre Kasongo Mukendi. ‘Hij was zelf gechoqueerd toen hij hoorde wat er gebeurd was’, zegt de advocaat, die woensdag voor de Brusselse raadkamer niet gevraagd heeft om zijn cliënt vrij te laten.

De man, de 23-jarige Fransman Benjamin P., bleek geen enkele band te hebben met zijn slachtoffer en werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor poging tot doodslag. Die onderzoeksrechter stelde ook een psychiatrisch deskundige aan die de man moet onderzoeken.

Meester Kasongo Mukendi heeft mede daarom niet om de vrijlating van zijn cliënt gevraagd: ‘Daarvoor is het veel te vroeg, we wachten de resultaten af van de onderzoeksdaden die de onderzoeksrechter heeft bevolen.’

Over de beweegredenen van zijn cliënt kan de advocaat voorlopig weinig kwijt, wegens het geheim van het onderzoek, maar ook omdat P. het zelf niet lijkt te weten.

‘Hij weet niet wat er gebeurd is, en was zeer gechoqueerd toen hij het hoorde’, zegt meester Kasongo Mukendi. ‘Het was voor hem zeer moeilijk om dat te horen. Hij wordt opgevangen door een psychiater.’

Noodstop

De raadkamer spreekt zich in de loop van de namiddag uit over de verdere voorlopige hechtenis van Benjamin P.

De feiten vonden afgelopen vrijdag rond 19.45 uur plaats in het metrostation Rogier. Benjamin P. duwde voor het oog van de bewakingscamera’s een vrouw op de metrosporen, net toen een metrostel het station binnenreed. De metrobestuurder kon op het nippertje een noodstop uitvoeren en een aanrijding voorkomen. De vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar een schouderbreuk werd vastgesteld.

De dader had het meteen na de feiten op een lopen gezet. Getuigen probeerden hem nog tegen te houden, maar de man vluchtte weg over de metrosporen. Zijn signalement werd snel verspreid en korte tijd later kon hij in het metrostation De Brouckère opgepakt worden.