Brusselse hoofdverdachte koelwagendrama Essex krijgt 15 jaar cel

De mensen die vanuit België een rol speelden bij de mensensmokkel die op 23 oktober 2019 leidde tot de dood van 39 Vietnamese mensen in een container in het Engelse Essex, zijn voor de rechtbank van Brugge in eerste aanleg veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 15 jaar effectief.

De 39 slachtoffers hadden voor duizenden euro’s per persoon een clandestiene overtocht naar het Verenigd Koninkrijk geboekt bij een internationale mensensmokkelbende. Omdat ze met te veel in een luchtdichte koelcontainer zaten, kwamen ze onderweg om door oververhitting en verstikking. De container bevond zich op een veerboot die van Zeebrugge kwam. De chauffeurs en hun opdrachtgevers en medeplichtigen werden daarvoor eerder al in het Verenigd Koninkrijk veroordeeld.

Voor de rechtbank van Brugge stonden de mensensmokkelaars en hun handlangers die een deel van de slachtoffers vanuit België op het transport hadden gezet, die hen naar België hadden gehaald en die hen hadden schuilgehouden in appartementen in Brussel. De hoofdverdachte, een Vietnamese man die zonder geldig verblijfsstatuut in België woont en tot vandaag weigert zijn ware identiteit bekend te maken, kreeg een gevangenisstraf van vijftien jaar, een geldboete van 920.000 euro en een verbeurdverklaring van meer dan twee miljoen euro. De eigenaren van twee huizen waar mensen werden ondergebracht, kregen boetes en gevangenisstraffen met uitstel.

Voor de Brugse rechter moesten zich ook meerdere taxichauffeurs verantwoorden. Eén Brusselse chauffeur, van wie de rechtbank bewezen acht dat hij meer dan vijftig ritten voor de criminele bende heeft uitgevoerd, kreeg een effectieve gevangenisstraf van zeven jaar. De andere betrokken chauffeurs waren door hem gerekruteerd. Zijn advocaat, Renaat Landuyt, had gepleit dat zijn cliënt niet kon weten dat hij mensen zonder papieren vervoerde voor een bende mensensmokkelaars. Andere taxichauffeurs kregen gevangenisstraffen met uitstel, of werden vrijgesproken.

Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen, onder wie die van drie minderjarigen, ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. Vrij snel bleek dat de container de namiddag daarvoor vanuit Zeebrugge was vertrokken naar Purfleet. In het Belgische luik van het onderzoek kwamen twee safehouses in Anderlecht in het vizier van de speurders. In totaal kon de bende rond Vo Van Hong gelinkt worden aan 130 transporten.