Van Uytvanck en Zanevska uitgeschakeld op Australian Open

Geen derde ronde in de Australian Open voor de Belgische Alison Van Uytvanck. Ook Maryna Zanevska is uitgeschakeld na forfait.

Alison Van Uytvanck is er niet in geslaagd de derde ronde te bereiken op de Australian Open. De Grimbergse verloor in haar tweede wedstrijd na 2 uur en 15 minuten tennis in 3 sets (2-6, 7-6 (7/5) en 6-3) van de Chinese Qiang Wang.

Het was hun derde onderlinge duel. In 2018 in Rome toonde Van Uytvanck zich de beste, een jaar later op de US Open trok de Chinese aan het langste eind.

De 27-jarige Van Uytvanck neemt voor de achtste keer deel aan de Australian Open. Ze bereikte nog nooit de derde ronde in Melbourne.

In de eerste ronde had ze nog in twee sets (6-3 en 6-4) de maat genomen van de Spaanse kwalificatiespeelster Cristina Bucsa. Haar voorbereiding werd bemoeilijkt door kniepijn.

De volgende tegenstander van Wang wordt de Amerikaanse Madison Keys, die in haar tweede ronde in twee sets (6-2 en 7-5) afrekende met de Roemeense Jaqueline Cristian. Cristian schakelde in de eerste ronde Greet Minnen uit.

Van Uytvanck komt ‘down under’ ook in actie in het dubbelspel. Aan de zijde van de Deense Clara Tauson treft ze in de eerste ronde de Poolse Magda Linette en de Amerikaanse Bernarda Pera.

Teleurgestelde Zanevska

Maryna Zanevska reageerde erg teleurgesteld op haar uitschakeling. De Belgische met Oekraïense roots moest normaal gezien in de tweede ronde van de Australian Open de Spaanse Nuria Parrizas Diaz partij geven, maar dat lukte niet. Zanevska gaf forfait met een kuitblessure. Ze was fysiek niet in staat om te spelen.

Maandag glunderde de 28-jarige Zanevska nog na haar eerste zege ooit op een grandslamtoernooi, in twee sets (7-6 (9/7) en 7-6 (7/4)) tegen de Sloveense Kaja Juvan.

‘Ik heb de beslissing om niet te spelen tien minuten voor mijn partij genomen’, zei een ontgoochelde Zanevska op haar persconferentie. ‘Ik kon mijn partij tegen Juvan maandag uitspelen op adrenaline en emotie, maar de linkerkuit was toen al geraakt. Eigenlijk weet ik niet hoe het mij gelukt is die partij over de streep te trekken. Nadien had ik veel moeite met stappen. Ik wist dat het voor de tweede ronde moeilijk zou worden. De herstelperiode was jammer genoeg te kort.’