Vandenbroucke: ‘Coronabarometer moet er komen’

De coronabarometer die vrijdag op het Overlegcomité besproken wordt, moet er volgens federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) komen. ‘Het is geen instrument dat werkt op automatische piloot’, zei hij op Radio 1.

Omdat de impact van de omikrongolf op de ziekenhuizen al bij al beperkt lijkt, vindt Vandenbroucke een coronabarometer een goed instrument om stappen te zetten richting een ‘normaal leven’. ‘Ook wanneer het opnieuw slecht gaat, weten we op voorhand welke set maatregelen op ons afkomt.’

Volgens de minister is het in geen geval een automatische piloot, wel een houvast. ‘Je kunt altijd teruggrijpen naar maatregelen die op voorhand gekend zijn.’ Hij wijst erop dat een set maatregelen zal worden gekoppeld aan de ernst van de pandemie op dat moment. ‘Bij meer dan 500 bezette bedden op intensieve zorg, weten we dat we enorm veel problemen hebben. Zijn er minder dan 300 bezette bedden? Dat wijst erop dat we de situatie goed onder controle hebben. Tussen de 300 en 500 ICU-opnames kan dan weer een tussenset van maatregelen gelden.’

De barometer zal niet voor alle sectoren gelden. Vandenbroucke maakt het onderscheid tussen ‘geprogrammeerde’ activiteiten en ‘niet-geprogrammeerde’ activiteiten. Geprogrammeerde activiteiten zijn evenementen zoals theaterstukken, concerten of wielerwedstrijden die lang op voorhand worden vastgelegd. De barometer zou dan vooral op die sectoren doelen. Scholen vallen niet onder de barometer. ‘Dat is de bevoegdheid van een minister en is bovendien niet iets wat lang op voorhand geprogrammeerd staat.’

Vaccinatiepas

Vandenbroucke pleitte op de radio ook voor een vaccinatiepas. ‘Eigenlijk moeten we met een vaccinatiebewijs werken. Met als achterliggend idee: iedereen zou zich moeten laten vaccineren.’ Volgens de minister is dat proportioneel wanneer dat wordt ingezet in tijden van een pandemie, bijvoorbeeld in de rode en oranje fase van de coronabarometer. Overstappen naar een vaccinatiepas ligt vrijdag niet op tafel bij het Overlegcomité. Hij vindt het een fundamenteel democratisch debat in het parlement vergt. Hij zegt ook dat we moeten gaan naar een situatie waarbij de boosterprik verplicht is om op het CST een groen scherm te krijgen.

Of de jongeren die booster moeten krijgen, hangt in eerste instantie af van toestemming van het Europees geneesmiddelenagentschap, zegt Vandenbroucke. Op het voorstel van de scholen om de quarantainemaatregelen opnieuw aan te passen, wilde de minister liever niet reageren. ‘Ze veranderen hun voorstellen bijna elke drie dagen’, vindt Vandenbroucke.