Ook de moeder van Dean, Elke Verberckmoes, was dinsdagavond aanwezig op de wake in Sint-Niklaas. Ze kwam er iedereen bedanken voor de hartverwarmende steun. Maar ze wijst ook met de vinger naar bepaalde mensen die haar online een schuldgevoel aanpraten. Bekijk haar interview met regiozender TV Oost in bovenstaande video.