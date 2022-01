Gewezen Farc-gijzelaar Betancourt stelt zich presidentskandidaat in Colombia

Ingrid Betancourt, die zes jaar door Farc-rebellen gegijzeld werd, heeft zich kandidaat gesteld voor de opkomende verkiezingen in Colombia. Ze wil corruptie en armoede in het land aanpakken.

Twintig jaar na haar ontvoering wil Ingrid Betancourt dit voorjaar deelnemen aan de presidentsverkiezingen in Colombia. ‘Ik zal vanaf nu onvermoeibaar werken, van zonsopgang tot zonsondergang, om uw president te zijn’, kondigde de 59-jarige Betancourt aan tijdens een persconferentie.

Toen Betancourt in 2002 gekidnapt werd door Farc-rebellen, voerde ze campagne voor de toenmalige presidentsverkiezingen. Ze was toen senator. Het leger kon haar pas in 2008 bevrijden waardoor ze uiteindelijk zes jaar gevangen gehouden werd. ‘Vandaag ben ik hier om af te maken waar ik aan begonnen ben’, zei ze tegen supporters in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá. Ze zegt zich vooral te zulen foccusen op het aanpakken van corruptie en armoede in het Zuid-Amerikaanse land.

Centrumcoalitie

Als leider van een kleine milieupartij zal de ex-gijzelaar deelnemen aan een voorverkiezing die wordt georganiseerd tussen de kandidaten van een centrumcoalitie, de Coalitie van de Hoop.

In die voorverkiezingen zal ze het moeten opnemen tegen jongere kandidaten die internationaal minder bekend zijn, maar meer betrokken zijn geweest bij de recente Colombiaanse politiek. Na haar vrijlating spendeerde Betancourt veel tijd bij haar familie in Frankrijk. Pas vorig jaar verscheen ze opnieuw op het Colombiaanse politieke toneel.

In geval van een overwinning zal Betancourt dan het politieke centrum vertegenwoordigen bij de presidentsverkiezingen van 29 mei. De stroming wil een alternatief zijn voor de opdeling tussen rechts en links in Colombia. Rechts is met Iván Duque aan de macht. De voormalig guerrilla Gustavo Petro is momenteel de favoriet in de peilingen.

Vredesakkoord

Farc was een marxistische groep die 52 jaar een bittere oorlog voerde tegen de Colombiaanse regering. In 2016 sloten de groep en de Colombiaanse regering een vredesakkoord waardoor er een einde kwam aan het conflict.

Een speciaal tribunaal vervolgt meerdere Farc-kopstukken voor de ontvoering van minstens 21.000 mensen en het rekruteren van duizenden kinderen. Vorig jaar had Betancourt zelf een ontmoeting met leiders van de voormalige rebellengroep.

Het vredesakkoord betekende niet einde van alle gevechten in Colombia. Sommige rebellengroepen, waaronder het Nationaal Bevrijdingsleger (Ejército de Liberación Nacional), weigerden het akkoord te ondertekenen.