Weerbericht | Zwaarbewolkt met kans op motregen

Woensdag start overwegend grijs met lage wolken en plaatselijk aanvriezende mist. Overdag blijft het overal zwaarbewolkt met lokaal kans op wat motregen of wat sneeuwvlokjes in de Ardennen. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen en 8 graden aan zee. Dat meldt het KMI.

Woensdagavond wordt het geleidelijk aan droger vanaf het noordwesten, al blijft het sneeuwen ten zuiden van de Samber. De minima situeren zich tussen -2 graden in de Hoge Venen en 6 graden aan zee.

Donderdag wordt wisselvallig met afwisselend opklaringen en buien, die eventueel gepaard kunnen gaan met korrelhagel of smeltende sneeuw. In de Ardennen valt er opnieuw sneeuw. Het kwik schommelt tussen 0 graden in de Hoge Venen en 6 graden aan zee.

Vrijdag wisselend tot zwaarbewolkt bij ongewijzigde maxima. Ook zaterdag nog zwaarbewolkt met kans op motregen, zondag zou het dan droger worden.