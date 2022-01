Elise Mertens plaatst zich voor tweede ronde in Australian Open

Elise Mertens (WTA 26) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede ronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De Limburgse, net negentiende reekshoofd, won van de Russin Vera Zvonareva (WTA 91) in 2 sets: 6-4, 7-5. De wedstrijd duurde 1 uur en 52 minuten.

De 37-jarige Zvonareva (WTA 91) was in een ver verleden nog nummer 2 ter wereld en haalde onder meer de finale op Wimbledon en de US Open. In de tweede ronde wacht voor Mertens een confrontatie met Oceane Dodin (WTA 85) of Irina-Camelia Begu (WTA 64).

De 26-jarige Mertens sneuvelde de twee voorbije edities in Melbourne in de vierde ronde. In 2018 behaalde de Limburgse, met een plaats in de halve finales, haar beste resultaat ‘Down Under’. In het dubbelspel stak Mertens (WTA 4 dubbel) vorig jaar de eindzege op zak aan de zijde van de Wit-Russin Aryna Sabalenka. Deze jaargang vormt ze een tandem met de Russin Veronika Kudermetova.