Tienkoppig Union maat te sterk voor Seraing in ‘halve’ wedstrijd

Union is niet voor niets een tweede keer in drie dagen naar Seraing afgezakt: de troepen van coach Felice Mazzu breidden hun 0-2 voorsprong van zaterdag zelfs nog uit tot 0-4 na penaltydoelpunten van Teuma en Undav. Union behoudt zo zijn kloof van zeven punten op eerste achtervolger Club Brugge. Seraing blijft volop verwikkeld in de degradatiestrijd.

Nadat Union zich zaterdag naar een 0-2 voorsprong voetbalde na doelpunten van Undav en Vanzeir, moesten de Brusselaars dinsdagavond die voorsprong met tien man (Bager pakte zaterdagavond rood) nog komen verdedigen nadat mist er zaterdag voor zorgde dat de wedstrijd werd gestaakt.

Felice Mazzu had dus tijd zat om een tactisch plannetje voor te bereiden: het is hoogst ongewoon dat een ploeg meerdere dagen de tijd heeft om een wedstrijd met tien man voor te bereiden. Maar Union trainde tactisch op de situatie, en Mazzu bracht een 5-3-1 tussen de lijnen. Bij Seraing mochten er uiteraard wél 11 namen opgesteld worden: onder andere Maziz en Mikautadze moesten voor een ommekeer zorgen.

Snel de aansluitingstreffer maken om Union bij de keel te grijpen: dat was ongetwijfeld het plan van Seraing om toch nog minstens een punt uit de brand te slepen tegen de competitieleider. En dat loonde al bijna na drie minuten: eerst bracht Moris nog redding op een goed schot van Maziz, nadien was een schitterende tackle van Nieuwkoop nodig om Marius het scoren te beletten. Union leek het over zichzelf te gaan uitroepen, want de Brusselaars zorgden achterin voor een dubbele gordel.

Maar de goede voornemens van de thuisploeg konden al snel de vuilbak in wanneer Lapoussin in de zestien over het been ging van Mansoni. Even leek Galjé de spanning er toch nog in te houden door de penalty van Teuma te stoppen, maar de Luikse doelman sprong te vroeg van zijn lijn. Teuma kreeg dus een tweede kans en faalde niet: 0-3 op het uur, wedstrijd gespeeld.

Seraing eiste nadien wel het balbezit op en bracht wel wat centers voor doel, maar Moris kwam - op een gevaarlijke poging van Marius na - amper nog in de problemen. Undav zette tien minuten voor tijd zelfs nog de kers op de taart, opnieuw vanop de stip. Daarmee is de Duitser opnieuw alleen topschutter met 20 stuks.

Dankzij de 0-4 overwinning doet Union een goede zaak: het heeft nu opnieuw 7 punten voorsprong op Club Brugge, én 15 punten voorsprong op het nummer vijf in de stand. Seraing moet al vier punten goedmaken op Zulte Waregem om dit seizoen niet in de problemen te komen.