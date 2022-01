Moeder die peuter Miguel (2) verloor na mishandeling door Dave De Kock: ‘Hoe kon dit opnieuw gebeuren?’

Dat uitgerekend Dave De Kock (34) de 4-jarige Dean Verberckmoes ontvoerde en dood heeft achtergelaten, rijt bij de mama van peuter Miguel Van Kriekinge oude wonden open. In 2008 stierf haar 2-jarige zoontje na mishandelingen door De Kock. Sandra Verbeeck uit Weelde (Ravels) was toen amper vijf weken samen met hem. Dat er iets niet pluis was, had ze niet in de gaten. Net als de mama van Dean. Dat zoiets opnieuw kon gebeuren, stuit op veel ongeloof bij haar. ‘Hij heeft tien jaar vastgezeten. Ik had gehoopt dat hij wel iets zou geleerd hebben’, reageert ze.

De zaak rond de dood van peuter Dean Verberckmoes is voor Sandra Verbeeck haast een déjà vu. ‘Miguel bleef ook constant naar Dave toe gaan. Ze bleven ook samen spelen. Ja, ik had ook niet echt een reden om te denken dat er iets mis was of dat er iets gebeurde met hem’, getuigt ze voor de camera van RTV. Pas in de rechtbank kwam ze te weten hoe erg Dave De Kock haar zoontje had mishandeld, zegt ze. Hij kreeg daar in 2010 de maximumstraf van tien jaar cel voor, die hij volledig heeft uitgezeten.

Dat er opnieuw een kind gestorven is door Dave De Kock, roept bij Sandra veel ongeloof op. Wat er met de 4-jarige Dean is gebeurd, haalt haar eigen trauma weer naar boven. ‘Hij heeft tien jaar vastgezeten. Ik had gehoopt dat hij wel iets zou geleerd hebben, maar dat is niet zo’, zegt ze geëmotioneerd. ‘Nu zijn er nog twee ouders die hun kind voorgoed kwijt zijn.’

Nooit spijt getoond

Dat De Kock nooit spijt heeft getoond, is voor de mama van Miguel nog steeds heftig. Door dit nieuwe drama komt dat opnieuw hard aan. ‘Ik snap het niet dat hij zich nog altijd zo gedraagt. Dat hij nog altijd zo manipulatief kan zijn. Dat hij mensen zo rond zijn vinger kan winden.’

Volgens haar had dit drama voorkomen kunnen worden. Ze snapt niet dat Dave De Kock niet beter begeleid werd. ‘Ze hadden hem misschien zelfs niet mogen loslaten of hadden een veel zwaardere straf moeten geven’, zegt Sandra. ‘Dat had hij in de eerste plaats al moeten hebben, een veel zwaardere straf.’