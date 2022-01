Pro League past coronaregels aan, wedstrijd tussen KV Mechelen en KRC Genk uitgesteld

De wedstrijd tussen KV Mechelen en KRC Genk is uitgesteld. De nieuwe regels van de Pro League staan dat toe. Het werkte een voorstel uit waarbij de coronaprotocollen worden versoepeld en de clubs keurden dat goed. De match op OHL blijft een 5-0-forfaitnederlaag voor Malinwa, maar dat kan de club nog proberen aan te vechten.

Het probleem van KV draaide rond zijn keepers. Het zag vorige week zowel eerste doelman Gaetan Coucke als invallersdoelman Maxime Wenssens uitvallen met corona en dacht dat het daardoor uitstel kon verkrijgen tegen OH Leuven. De Pro League liet dat immers toe zodra twee doelmannen waren besmet. Alleen moesten die twee doelmannen dan wel op de zogenoemde Squad Size List A van de club staan. En in dit geval stond Wenssens, als -21-jarige, op de Squad Size List B. Uitstel tegen OHL bleek volgens de regels dus niet mogelijk. Een uitzondering werd niet toegestaan en uiteindelijk gaf KV – om een statement te maken – forfait.

De Pro League besefte dat een aanpassing van de regels nodig was en de raad van bestuur vergaderde er dinsdag over. Een voorstel werd uitgewerkt en ’s namiddags ook goedgekeurd door de algemene vergadering, waarbij het helemaal niet uitmaakt of een doelman op de A-lijst of B-lijst staat. Zolang een van de twee besmette personen diegene met de meeste minuten is of diegene die de laatste match in doel stond, kan uitstel nu bekomen worden. Ook voor veldspelers is er geen onderscheid meer tussen de A- en B-lijst. Het wordt voor clubs dus een stuk makkelijker om aan zeven besmette spelers te raken, wat nodig is voor uitstel. Al blijft bij veldspelers het criterium wel overeind dat ze 30 procent van de speelminuten moeten hebben gemaakt.

Foto: BELGA

Regels tijdig van kracht

De vraag was wel of de nieuwe regels tijdig van kracht zouden zijn voor KV Mechelen om de match tegen Genk nog te laten uitstellen. In principe wel, want de wijziging door de Hoge Raad van de voetbalbond is een formaliteit, zo klinkt het. Wat later op de dag ook zo bleek te zijn. De wedstrijd op OHL, waarvoor het niet kwam opdagen, blijft voorlopig wel een forfaitnederlaag. KV kan daarvoor wel nog aankloppen bij het disciplinair comité en er proberen een zaak van te maken.

Belangrijk om weten is dat ook enkele andere regels werden afgeklopt door de Pro League. Zo zal het vanaf de voorlaatste speeldag (speeldag 33) niet meer mogelijk zijn om uitstel aan te vragen. Ook in de play-offs en de Croky Cup wordt dat niet toegestaan.