Brussels Gewest krijgt binnenkort ook eigen fietsknooppunten

Het Brussels Gewest werkt aan het invoeren van fietsknooppunten. In eerste instantie trekt het gewest daarvoor 170.000 euro uit.

Dat bevestigde Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) dinsdag in de bevoegde commissie op een vraag van haar partijgenoot Arnaud Verstraete. ‘Fietsen zit al een hele tijd in de lift in Brussel. Met fietsknooppunten kunnen we Brusselaars en toeristen op weg helpen om leuke, veilige fietsroutes in Brussel te ontdekken, of het nu voor woon-werkverkeer is, of ter ontspanning’, reageert Verstraete verheugd op het nieuws.

In alle Belgische provincies vind je al fietsknooppunten: dankzij het systeem kan je eenvoudige routes uitstippelen van knooppunt naar knooppunt. ‘Eens je op de fiets zit, hoef je de bewegwijzering naar het volgende punt maar te volgen. Je smartphone heb je niet nodig, waarmee het een ideale manier wordt om honderd procent te genieten van de omgeving,’ aldus Arnaud Verstraete.

De eerste fase van het project - goed voor een prijskaartje van 170.000 euro - is voorzien voor dit jaar. Het Groen-parlementslid wijst erop dat de vraag naar fietsknooppunten bij de Brusselaars al langer leeft. In 2020 ontwikkelde een groep vrijwilligers onder de naam BikeNode.Brussels een digitaal netwerk van fietsknooppunten dat zo’n 250 kilometer aan Brusselse fietsroutes bevat.

De opdracht van Visit.brussels bestaat uit twee delen. Na een studie over waar de fietsknooppunten het best komen, volgt de eigenlijke uitvoering van het project waaronder de eigenlijke plaatsing van de eerste borden. De financiering van het project gebeurt door Brussel Mobiliteit.