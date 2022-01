Wat weten we tot nu toe al in de zaak-Dean Verberckmoes?

De jongen Dean Verberckmoes (4) uit Sint-Niklaas werd ontvoerd door Dave De Kock, die tien jaar in de gevangenis bleek te hebben gezeten na de mishandeling van een peuter met de dood als gevolg. Dean Verberckmoes werd maandagavond dood teruggevonden tussen enkele betonblokken in Nederland. Dit is wat we al weten over de zaak.

• Hoe de jongen om het leven is gebracht, en wanneer, is nog niet bekend. Een wetsdokter zal dinsdag het lichaam onderzoeken, zegt het parket van Oost-Vlaanderen. Aanvankelijk klonk het dat Dave De Kock niet wilde vertellen wat er met de jongen gebeurd was. Volgens de Nederlandse politie wordt hij verdacht van ‘wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden’ van de vierjarige Dean Verberckmoes.

De Kock heeft een gerechtelijk verleden. De man werd in 2010 veroordeeld tot tien jaar cel voor de fatale mishandeling van de 2-jarige Miguel uit Ravels. De feiten gebeurden in 2008 en de man zat de celstraf volledig uit, zodat hij na zijn vrijlating in 2018 niet verder opgevolgd kon worden.

• Advocaat Jef Vermassen zal optreden voor de moeder van Dean.

• Dinsdagmorgen 18 januari wordt ook de vriendin van De Kock, R.W. opgepakt. Haar verklaringen zouden tegenstrijdig zijn met de verklaringen van De Kock. Dat R.W. Deans moeder Elke Verberckmoes niet verteld zou hebben dat De Kock vertrokken was met de jongen, riep ook vragen op. Pas zaterdag vertelde ze de waarheid. De vrouw werd in de nacht tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas opgepakt, in het pand waar ze samen met Dave De Kock woonde. Het slachtoffer Dean Verberckmoes verbleef in het verleden ook al bij het koppel.

• Maandag 17 januari. De ­Nederlandse politie onderschept De Kock om 14.15 uur in Meerkerk. Ze vinden ook zijn auto, maar van ­Dean is geen spoor. Pas later maandagavond meldt de Nederlandse politie dat de jongen dood is teruggevonden in het dorp Vrouwenpolder aan de Oosterschelde in Nederland. Verdachte Dave De Kock heeft de politie zelf naar de locatie geleid waar hij het lichaam van de vierjarige Dean verstopt had, tussen de betonblokken.

De Kock was zwaar geïntoxiceerd waardoor hij pas na enkele uren verhoord kon worden.

• De federale politie verspreidt een opsporingsbericht op 16 januari.

• Op zaterdag 15 januari eist Elke Verberckmoes dat vriendin R.W. haar zoon meteen terugbrengt. Dan pas bekent R.W. dat De Kock na een ruzie vertrokken is en dat hij de jongen heeft meegenomen. Verberckmoes stapt naar de politie.

• Woensdag 12 januari. Dave De Kock zet Elke Verberckmoes met zijn auto af aan het ­ziekenhuis in de Dalstraat in Sint-Niklaas. Verberckmoes werd behandeld voor een depressie. De Kock rijdt vervolgens met Dean naar zijn huis in Sint-Gillis-Waas, waar de jongen een nacht logeert bij hem en zijn vriendin. Donderdag zouden De Kock en R.W. Dean afzetten bij zijn oma. Dat gebeurt niet. Ze laten weten dat Dean nog een nachtje wil blijven slapen. Ook op vrijdag brengt het koppel de jongen niet terug. De Kock laat weten dat hij in Antwerpen bij familie logeert, en dat Dean met hem mee is. Elke Verberckmoes is bevriend met het koppel en stelt vertrouwen in hen.

Bekijk | Moeder van Dean was niet op de hoogte van verleden Dave De Kock: ‘Ik vertrouwde hem volledig’