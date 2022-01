Het is momenteel nog altijd onduidelijk hoe groot de schade is in Tonga. Daar vond zaterdag een grote onderzeese vulkaanuitbarsting plaats. Door schade aan een onderzeese kabel is de communicatie met de eilandengroep verstoord, maar zeker twee mensen zouden al om het leven zijn gekomen. Bovenstaande satellietbeelden geven een eerste indruk van hoe groot de schade er is.

Niet alleen in Tonga werd de uitbarsting gevoeld. Ook in Noord- en Latijns-Amerika was de impact merkbaar. Zelfs bij ons was er even een meetbare verhoging van de luchtdruk.