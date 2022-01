Energieprijzen gaan niet meteen zakken en veel kunnen we er niet tegen beginnen

De energieprijzen zijn al sinds de zomer aan het stijgen. Fors aan het stijgen. Niet alleen de sociaal zwaksten worden getroffen, ook de middenklasse heeft het zwaar en koud. En de regering wil wel helpen, zolang het haar niet te veel kost. Moeten we dan gewoon hoopvol wachten tot de prijzen vanzelf weer gaan zakken?





Over de reden van de prijsstijgingen en over de vraag of ze ooit weer gaan zakken, praten we met energiespecialist Pascal Sertyn. Economiejournalist Stijn Decock heeft het over mogelijke hulplijnen van de overheid.