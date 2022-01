Microsoft telt 60 miljard euro neer voor omstreden ontwikkelaar van ‘Call of duty’

Microsoft koopt spelontwikkelaar Activision Blizzard over. Dat is het bedrijf achter succestitels als ‘Call of duty’, ‘World of warcraft’ en ‘Candy crush’. Het Amerikaanse technologieconcern telt daarvoor 68,7 miljard dollar neer, omgerekend 60,3 miljard euro, meteen ook de grootste overname ooit in de gamingsector.

Dat maakten beide partijen dinsdag bekend. De overname is nog niet definitief: Activision Blizzard noteert op de beurs van New York, dus de aandeelhouders moeten nog beslissen of ze ingaan op het bod. Maar de raad van bestuur van het gamingbedrijf gaat wel akkoord. Microsoft heeft 95 dollar per aandeel veil, of, bijna de helft meer dan de slotkoers van afgelopen vrijdag.

Huidige ceo van Activision Blizzard, Bobby Kotick, blijft aan het hoofd staan. Hij is nochtans niet onbesproken sinds beschuldigingen van seksuele intimidatie in zijn bedrijf de kop op staken. Twintig andere medewerkers werden na het schandaal wel aan de deur gezet.

Eens de deal rond is, wordt Microsoft naar eigen zeggen het op twee na grootste gamingbedrijf ter wereld, na het Chinese Tencent en het Japanse Sony. Microsoft is zelf al lange tijd actief in de gamingsector, en bezit momenteel via uitgever Xbox Game Studios ook al meer dan twintig gameontwikkelaars.

Het gaat meteen ook om de grootste overname ooit in de gamingindustrie. Het vorige record dateerde slechts van vorige week, toen Take Two Interactive 11,2 miljard euro neertelde voor Zynga. Zo kreeg de maker van Grand theft auto ook Farmville in handen. De overname van Activision Blizzard is echter nog vele malen groter.