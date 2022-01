Indonesië bouwt nieuwe hoofdstad

Over enkele jaren is Jakarta niet langer de hoofdstad van Indonesië, maar Nusantara. Dat heeft het Indonesische parlement dinsdag goedgekeurd. De nieuwe hoofdstad moet nog worden gebouwd, in een dichtbebost gebied op het eiland Borneo.

Jakarta, met 11 miljoen inwoners, wordt steeds onleefbaar. De stad kampt al jaren met een aanhoudende bevolkingsgroei en vervuiling. Ook ligt het op een moerassige ondergrond in de buurt van de zee – waardoor het bijzonder gevoelig is voor overstromingen – en is het volgens het World Economic Forum een van de snelst zinkende steden ter wereld. De stad is in een alarmerend tempo in de Javazee gezakt als gevolg van het overmatig oppompen van grondwater. Experts waarschuwen dat het gebied tegen 2050 volledig onder water kan komen te staan.

Nusantara moet gebouwd worden in de provincie Oost-Kalimantan op het Indonesische deel van het eiland Borneo, in de buurt van de stad Balikpapan aan de kust. De provincie Kalimantan heeft een van de oudste regenwouden ter wereld, habitat van verschillende beschermde diersoorten en planten, waaronder de orang-oetan. Maar omdat de bouwwerken een bedreiging zouden kunnen vormen voor het regenwoud, krijgt de verhuis ook kritiek verschillende milieuorganisaties, waaronder Greenpeace. Het zou namelijk gaan om 256.143 hectare bosgebied dat plaats moet maken voor een stad.

De wetgevers zeggen dat het de bedoeling is dat Nusantara een milieuvriendelijke stad wordt. Zo moet ze al haar energie uit hernieuwbare bronnen halen, 10 procent van haar oppervlakte aan voedselproductie wijden en ervoor zorgen dat 80 procent van de mobiliteit door openbaar vervoer wordt aangestuurd.

Terwijl Jakarta het zakencentrum blijft, moet Nusantara volgens de regering van president Widodo een ‘slimme, moderne en internationaal erkende stad’ worden. Met daarin nieuwe gebouwen voor alle ministeries, het presidentieel paleis en huisvesting voor 900.000 tot 1,5 miljoen mensen, vooral overheidspersoneel en hun gezinnen.

Ook hier krijgt de regering kritiek op. Terwijl de problemen in Jakarta niet worden opgelost, geeft de regering gigantische bedragen uit aan het verhuizen van ambtenaren. De bouwkosten van de nieuwe hoofdstad worden geschat op ruim 28 miljard euro. De eerste ambtenaren zouden in 2024 al moeten kunnen verhuizen, kort voor het einde van de tweede en laatste ambtstermijn van de huidige president Joko Widodo.