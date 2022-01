Hein Vanhaezebrouck reageert op aantijgingen: ‘Volledig uit de lucht gegrepen’

Hein Vanhaezebrouck stuurde dinsdag een bericht rond, onder meer naar persagentschap Belga, waarin hij wil reageren op de aantijgingen die hem te beurt vielen in het dossier ‘Propere Handen’, het fraudeonderzoek in het Belgische voetbal.

‘Ik wens te reageren op de diverse mediaberichten die mij in verband brengen met het onderzoek Propere Handen’, klinkt het in de mededeling bij Vanhaezebrouck. ‘De insinuaties als zou ik betalingen in het zwart hebben ontvangen via constructies opgezet door spelersmakelaar Mogi Bayat, zijn volledig uit de lucht gegrepen. Ik werd voor deze feiten ook niet in verdenking gesteld, noch ondervraagd. Voor het overige werk ik volledig en transparant mee met de autoriteiten. Ik heb niets te verbergen.’

‘Ik werd en word door KAA Gent overigens zeer correct en marktconform vergoed. De bedragen die in de pers worden genoemd, zijn eenvoudig onjuist en leiden dan ook tot misleidende berichtgeving. Omwille van de hoogst uitzonderlijke resultaten van de club in de betrokken periode, werden mijn arbeidsovereenkomsten en de daarin opgenomen bezoldigingen zelfs herhaaldelijk bijgesteld. Alle fiscale verplichtingen werden hierbij nagekomen’, zegt hij.

‘Hoe de heer Bayat zijn zakelijkheden regelt, heeft met mij uiteraard niets te maken. Tot slot wens ik ook aan te geven dat ik het ten stelligste betreur dat er blijkbaar personen zijn, die het nodig vinden om hun beroepsgeheim te schenden, door gegevens uit een strafdossier te lekken waarin ik helemaal niet betrokken ben, louter en alleen om wat media-aandacht te krijgen.’

De 57-jarige coach benadrukt dat hij verder niet meer zal reageren omtrent deze affaire.