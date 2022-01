Beslissing om rapper Valtònyc niet over te leveren aan Spanje gedeeltelijk verbroken

Het arrest van de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling waarbij beslist werd om de Spaanse rapper Valtònyc niet over te leveren aan Spanje, wordt gedeeltelijk verbroken. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist.

Spanje had om de overlevering van de rapper gevraagd, nadat die in 2017 veroordeeld was omdat hij in zijn teksten terrorisme zou verheerlijken, politici met de dood zou bedreigen en de Spaanse kroon zou beledigen. De Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling had geoordeeld dat hij voor die feiten niet kon overgeleverd worden, maar het Hof van Cassatie heeft dat arrest nu verbroken, weliswaar enkel waar het de beledigingen van de Spaanse kroon betreft. Daarover zal de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling zich opnieuw moeten uitspreken.