Tien jaar na bloedbad vraagt Noorse extremist Breivik vrijlating

De rechts-extremist Anders Behring Breivik is voor de rechter verschenen om zijn voorwaardelijke vrijlating te bepleiten. Het is erg onwaarschijnlijk dat de rechter op zijn verzoek zal ingaan.

Breivik begon de rechtszaak met een Hitlergroet en droeg ook meerdere Engelstalige rechts-extremistische boodschappen in zijn hand toen hij de rechtbank in Skien binnenkwam. De uitkomst van het drie dagen durende proces, lijkt daarmee alvast een uitgemaakte zaak.

Om veiligheidsredenen werd het proces verplaatst naar de sportzaal van de gevangenis van Skien. Die werd voor de gelegenheid omgebouwd tot een rechtszaal. De overlevenden en familieleden van de slachtoffers vrezen dat Breivik – die nu door het leven gaat als Fjotolf Hansen – het proces als politiek platform zal gebruiken.

Recht gebruiken

‘Net als in elke andere rechtsstaat heeft een veroordeelde het recht om zijn voorwaardelijke vrijlating aan te vragen en Breivik heeft besloten om van dit recht gebruik te maken’, verklaarde zijn advocaat Øystein Storrvik voorafgaand aan de hoorzitting.

De nu 42-jarige Breivik doodde op 22 juli 2011 bij extreemrechtse aanslagen in Oslo en op het eiland Utøya 77 mensen, voornamelijk jongeren. In 2012 werd hij veroordeeld tot de toenmalige maximumstraf van 21 jaar cel. Volgens de Noorse wet mag Breivik na afloop van zijn minimumstraf van tien jaar een verzoek indienen om te onderzoeken of hij voorwaardelijk in vrijheid kan worden gesteld. Het parket vindt echter een langere detentie noodzakelijk om de samenleving tegen de massamoordenaar te beschermen.