Voormalig adviseur Britse premier gooit olie op het vuur: ‘Johnson loog tegen het parlement’

De storm in de nasleep van de lockdownfeestjes in Downing Street 10 gaat maar niet liggen voor de Britse premier Boris Johnson. Dominic Cummings, een voormalig topadviseur van Johnson zegt dat de premier gelogen heeft tegen het parlement. ‘Nonsens’, verdedigt vicepremier Dominic Raab zijn baas.

Sinds de wegen van premier Boris Johnson en zijn raadgever Dominic Cummings – die onder meer een belangrijke rol speelde in de Brexitcampagne – scheidden, lijkt die laatste er een waar genoegen in te scheppen zijn voormalige werkgever de duivel aan te doen. Nu Johnson al geruime tijd onder vuur ligt wegens allerlei onthullingen over ongeoorloofde bijeenkomsten in zijn ambtswoning, pookt Cummings de boel nog wat verder op.

Zo zou Johnson volgens Cummings in het parlement gelogen hebben over wat hij wist over een bijeenkomst in de tuin van Downing Street 10, op 20 mei 2020, waarbij de genodigden opgeroepen werd hun eigen drank mee te brengen. Johnson verontschuldigde zich voor dat evenement, maar zei in het parlement dat hij dacht dat het ‘een aan werk-gerelateerde’ bijeenkomst was.

Dat gelooft Cummings niet, omdat hij – naar eigen zeggen – samen met een andere adviseur de privésecretaris van de premier, die de uitnodigingen voor een van de feestjes verstuurde, waarschuwde dat de bijeenkomst beter niet zou doorgaan. ‘Ik zei hem dat de uitnodiging een inbreuk was op de regels’, aldus Cummings. ‘Dat die man zo’n boodschap van twee topadviseurs beloofde voor te leggen aan de premier en dat dan toch niet deed, is hoogst ongeloofwaardig’, volgens Cummings. Bijgevolg moet de premier wel degelijk geweten hebben wat er aan de hand was. ‘Als hij in het parlement zegt dat dat niet zo was, dan liegt hij.’ Cummings zegt dat hij onder ede wil getuigen dat hij de secretaris verwittigde.

De nieuwe beschuldigingen komen op een moment dat een hoge ambtenaar een onderzoek voert naar wat er precies gebeurde – een onderzoek dat nogal wat partijgenoten van Johnson afwachten vooraleer ze hun steun aan de premier herbevestigen.

Vicepremier Dominic Raab verdedigde Johnson wel meteen en deed de beweringen van Cummings al af als onzin. ‘De premier heeft het duidelijk gemaakt dat hij dacht dat de bijeenkomst met het werk te maken had’, zei hij aan Times Radio. ‘De suggestie dat hij gelogen heeft, is nonsens.’ Hij wacht het onderzoek vol vertrouwen af, zegt hij. ‘Het besluit van dat onderzoek zal volledige transparantie brengen.’