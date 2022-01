‘Er zijn weinig of geen psychotherapeutische mogelijkheden.’ Dat zei de psychiater die Dave De Kock onderzocht nadat hij in 2008 de tweejarige Miguel had doodgeslagen. Volgens De Kock had hij alleen maar ‘brute spelletjes’ met het kind gespeeld. Maar volgens de rechter was het slachtoffer ‘de boksbal’ van De Kock.