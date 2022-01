Omikrongolf in Brussel erg hoog en piek nog niet bereikt

Na de 20- tot 40-jarigen gaan nu ook de covidbesmettingen bij 40- tot 60-jarigen en bij tieners in Brussel omhoog. Gemiddeld worden 4.300 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners in Brussel vastgesteld, wat wellicht een onderschatting is.

De covidcijfers voor Brussel blijven erg hoog. De piek is nog niet bereikt. De positiviteitsratio in de testcentra bedraagt nu 36 procent en de trend is stijgend. De positiviteitsratio bij de apothekers, die antigeentests afnemen, bedraagt zelfs 50 procent. ‘Dat hebben we zelfs tijdens de deltagolf niet gezien’, zegt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie.

Er worden 12.500 tests per dag afgenomen en de trend is stijgend. Sinds 11 januari is de teststrategie veranderd, omdat de testcentra overal en ook in Brussel aan hun maximale capaciteit zaten. Daardoor krijgt al wie een hoogrisicocontact had, nu geen testcode meer. ‘Het gevolg daarvan is dat we er veel besmettingen niet meer uithalen’, zegt Neven. ‘De hoge positiviteitsratio toont het aan: de cijfers zijn ongetwijfeld een behoorlijke onderschatting van de realiteit. Het virus is nu erg besmettelijk.’

Vandaag is er in de Brusselse testcentra weer wat ruimte. Neven: ‘We zullen die nodig hebben, want we zien dat er nog steeds veel besmettingen de ronde doen bij 20- tot 40-jarigen, maar dat de trend nu ook stijgend is bij 40- tot 60-jarigen en bij schoolgaande tieners.’

Ook de tracingstrategie is bijgestuurd: ‘We hebben besloten alleen nog te bellen naar mensen uit een groep met een hoge besmettingsgraad en naar wie niet gevaccineerd is of een verzwakte immuniteit heeft. Maar alle anderen hebben zeker een sms ontvangen.’

Weinig ziekenhuisopnames

Het goede nieuws is dat deze nieuw covidgolf in de hoofdstad niet massaal tot hospitalisaties leidt: het aantal nieuwe opnames zit in licht dalende lijn, hoewel het aantal gehospitaliseerden nog licht stijgt, met 5 procent. Opintensieve zorg blijven de aantallen stabiel, ook de overlijdens stijgen niet. Ook in de rusthuizen is de situatie onder controle: ‘Er zijn veel besmettingen, maar weinig ernstig zieke bewoners.’

Op het vlak van vaccinaties blijft Brussel laagst scoren, maar er is gestage vooruitgang, zegt Neven. ‘Van de totale Brusselse bevolking heeft al 60 procent twee dosissen gekregen. Onder de 18-plussers is dat 73 procent. Bij 65-jarigen loopt dit zelfs op tot 84 procent. Met de booster halen we nog maar 36 procent bij de 18-plussers. Maar als je kijkt naar wie gevaccineerd is, blijkt dat toch al de helft zijn booster kreeg. Bij de 65-plussers is dit 80 procent en bij de 18-plussers die hun eerste twee vaccins kregen, zitten we al aan de helft. Het gaat trager dan in de andere regio’s, maar het gaat vooruit.’

De campagne om ook kinderen te vaccineren is in Brussel vorige week van start gegaan. 1.282 kinderen tussen vijf en elf jaar lieten zich in het Pachecocentrum vaccineren. ‘We hopen deze week op zeker zoveel. De capaciteit is nog niet volledig ingenomen, dus kinderen die zich willen laten vaccineren zijn zeker welkom!’