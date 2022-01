BNP Paribas Fortis moet topbankier Dierckx achterstallig loon betalen

De ondernemingsrechtbank in Brussel heeft BNP Paribas Fortis veroordeeld tot het betalen van 434.641 euro aan Filip Dierckx, de gewezen nummer twee van de bank.

Het vonnis van de ondernemingsrechtbank is een vrij droge en feitelijke lectuur. Kort gezegd komt het erop neer dat Filip Dierckx wat betreft de hoofdvraag gelijk krijgt. Die hoofdvraag was of de bank hem terecht aanwreef de gedragscode van de bank geschonden te hebben in een dossier tussen de bank en SD Worx waar hij voorzitter van is. BNP Paribas Fortis gebruikte die stelling om Dierckx zijn achterstallige variabele vergoeding niet te betalen op basis van een belastend intern onderzoeksrapport.

Maar dat rapport schiet op alle belangrijke punten tekort inzake bewijslast. Dierckx heeft altijd beweerd dat de bank dit rapport gebruikte om zijn kandidatuur als voorzitter van Belfius Bank en Verzekeringen te dwarsbomen.

Eerherstel

Doordat Dierckx niet kan bewijzen dat de bank onder meer via een perslek zijn kandidatuur als Belfius-voorzitter uit de ether wou halen, wordt BNP Paribas Fortis niet veroordeeld tot publicatie van een formeel eerherstel van Dierckx in de pers. De opportuniteitskost van het missen van het Belfius-voorzitterschap, die Dierckx begroot had op 250.000 euro, moet de bank dus niet betalen. Wel alle vergoedingen waar Dierckx nog recht op had vanuit zijn functie bij BNP Paribas Fortis en die het remuneratiecomité van de bank ten onrechte had geweigerd uit te betalen.

Dierckx zelf zegt in een reactie aan De Standaard dat hij heel tevreden is over de uitspraak. Hij krijgt 434.641 euro gestort. ‘Ik ben blij met dit eerherstel en voel me ook de morele overwinnaar. Ik ben noch ethisch, noch juridisch in de fout gegaan.’ Dierckx, die voorzitter is van SD Worx, zegt de pagina te willen omslaan.