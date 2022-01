Veertien huiszoekingen in groot onderzoek naar internationale drugstrafiek: twee havenarbeiders opgepakt

Bij veertien huiszoekingen in het kader van een groot dossier rond internationale drugstrafiek zijn maandag vijf verdachten, waaronder twee havenarbeiders uit de Waaslandhaven, gearresteerd. Dat bevestigt het Antwerps parket dinsdag. Tien anderen worden internationaal geseind.

Het onderzoek naar de drugstrafiek ging van start toen er op 10 december 2020 twee Nederlandse voertuigen met drie mannen werden onderschept op de Antwerpse Ring. ‘In één van de voertuigen vond de politie 250 kilogram cocaïne. Die zaten verborgen in een industriële reinigingsmachine’, zegt woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket.

Uit het verdere onderzoek van de afdeling drugs van de federale gerechtelijke politie bleek de cocaïne afkomstig van een container die op een frauduleuze manier uit de Antwerpse haven werd gestolen. ‘De container werd eerst naar een loods in de Hoogkamerstraat in Temse gebracht’, aldus Aerts.

Die loods kwam volgens onze informatie in beeld tijdens het onderzoek naar de toegetakelde brandwacht op de fruitkaai. ‘De cocaïne werd er overgeladen naar de reinigingsmachine. Op het moment van onderschepping was de lading cocaïne op weg naar Nederland’, zegt Aerts.

De speurders konden een beter beeld krijgen van de criminele organisatie door data vergaard uit Operatie Sky, waarbij geëncrypteerde telefoontoestellen gekraakt konden worden. Die informatie resulteerde maandag in veertien huiszoekingen in Wilrijk, Berchem, Deurne, Hoboken, Grobbendonk, Rumst en Damme. Vijf personen tussen de 25 en 48 jaar werden gearresteerd. ‘Onder de verdachten bevonden zich ook twee havenarbeiders, werkzaam in de Waaslandhaven’, zegt Aerts. Tien anderen zijn op de vlucht en zullen internationaal geseind worden.

Het parket van Antwerpen en van Oost-Vlaanderen en FGP Antwerpen willen uitdrukkelijk de samenwerking met de havenautoriteiten en terminaluitbaters in deze dossiers benadrukken. ‘Mensen die anoniem informatie willen delen over gelijkaardige feiten kunnen dat doen op: de website onzehavendrugsvrij.be’, klinkt het.