Postenpakker | Het nieuwe ‘Extra time’ is niet zo nieuw

‘Sommige dingen blijven bij het oude’, beloofde Aster Nzeyimana, en voor we het wisten lag er een royale portie Italiaans voetbal op ons bord. Ook in het nieuwe ‘Extra time’ mogen de vier gasten een ‘Moment van de week’ kiezen en de keuze van Filip Joos voelde even vertrouwd als de huisspaghetti van een studentencafé.