Jan Jambon: ‘Hopelijk wat anomalieën in maatregelen wegwerken’

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) hoopt dat het Overlegcomité vrijdag wat ‘anomalieën’ binnen de huidige coronamaatregelen kan wegwerken. Dat zei hij dinsdagmorgen op Radio 1.

Minister-president Jambon wil niet vooruitlopen op de beslissingen die het Overlegcomité vrijdag zal nemen, maar hij liet zich in een gesprek in De ochtend op Radio 1 wel ontvallen dat hij hoopt dat er wat ‘anomalieën’ in de huidige coronamaatregelen kunnen weggewerkt worden.

Jambon wees daarbij naar de regel dat evenementen met 200 personen binnen wel kunnen, maar in de buitenlucht niet. ‘Dat moet weg: buiten moet je ook met 200 mensen evenementen kunnen organiseren.’ Of dat een amateurgezelschap wel een opvoering kan houden voor een gezelschap van 200 toeschouwers, maar dat repeteren dan weer niet toegelaten is. ‘Dat krijg je ook niet uitgelegd. Dat moet ook weg.’ Dat het maximaal aantal toeschouwers ook 200 blijft in zalen waar normaliter 2.500 of meer mensen in kunnen, is nog zo’n eigenaardig die Jambon ziet. ‘Dat zijn een aantal zaken die we hopelijk vrijdag kunnen corrigeren.’

Jambon kwam ook nog terug op de coronamaatregelen die cultuursector zwaar getroffen hebben. ‘Vlak voor de kerstperiode werd voorspeld dat de omikronvariant van het coronavirus de bovenhand zou halen.’ Omdat die omikronvariant bijzonder besmettelijk is, werd toen gevreesd voor een grote impact, onder meer op de gezondheidssector.’ We konden toen de bestaande maatregelen verlengen en afwachten om ze weer aan te passen tot de cijfers verder zouden stijgen. Maar aangezien iedereen voorspelde dat dat zou gebeuren, hebben we beslist om meteen te schakelen.’

Dat er dan gekozen werd om vooral de cultuursector strenge beperkingen op te leggen, was volgens Jambon een moeilijke beslissing. ‘Je weegt alles tegen elkaar af en neemt dan een beslissing. En zolang je niet beslist alles open te houden of alles dicht te houden, moet je ergens een scheidingslijn trekken.’ Jambon, die ook minister van Cultuur is, toont begrip voor het feit dat de cultuursector zich door hem niet verdedigd voelde, maar wijst op de steunmaatregelen die zijn regering al genomen heeft voor de sector. ‘En ik ben ook minister-president, ik moet het hele plaatje overschouwen. Maar iedereen beseft dat dit een moeilijke beslissing was. En waar je de lijn ook trekt, er zullen altijd mensen zijn die zich afvragen “waarom net ik?”’.

Coronabarometer

De coronabarometer die op tafel ligt, noemt Jambon ‘een belangrijke indicator’ die kan helpen om uit te leggen waarom beslissingen genomen worden ‘maar het is wel de politiek die uiteindelijk de beslissingen neemt.’ Het is wel belangrijk om een slag om de arm te houden, bijvoorbeeld mochten er nieuwe virusvarianten opduiken, aldus Jambon.