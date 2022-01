Een vijfde meer covidpatiënten in ziekenhuis tegenover week geleden, druk op intensieve zorg neemt wel verder af

Samen met het gemiddelde aantal dagelijkse opnames, neemt het aantal covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen toe. Dat blijkt dinsdagochtend uit het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Ook de besmettingen stijgen verder.

Er lagen maandag 2.323 coronapatiënten in het ziekenhuis, een stijging met 18 procent tegenover dezelfde dag een week eerder. Het aantal patiënten op intensieve zorg daarentegen daalde met een tiende tot 396.

Gemiddeld werden er de jongste zeven dagen 205 coronapatiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 13 procent meer dan de week ervoor.

Het gemiddeld aantal besmettingen per dag steeg tussen 8 en 14 januari (de recentste periode waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn) tot 26.908. Dat is een derde meer dan een week eerder.

De positiviteitsratio blijft ook stijgen. Van de gemiddeld 87.000 tests die elke dag worden afgenomen, is 33 procent positief (+6,8 procent). Het reproductiegetal bedraagt nu 1,10. Wanneer dat hoger ligt dat 1, wil dat zeggen dat de pandemie nog aan kracht wint.

Volgens de meest recente gegevens is de omikronvariant goed voor 90 procent van de besmettingen.

Het gemiddelde aantal overlijdens steeg in diezelfde periode tot 21 per dag (+14 procent).

Voor meer cijfers kunt u terecht op het dashboard van Sciensano.