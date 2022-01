Nieuw-Zeeland stuurt schip naar Tonga, VN ontving noodsignaal

Foto: via REUTERS

Nieuw-Zeeland wacht een formeel hulpverzoek van eilandstaat Tonga niet af en stuurt dinsdag twee schepen met levensnoodzakelijke goederen naar het gebied. Vanuit het kleinere lagergelegen eiland Mango zegt de VN een actief noodsignaal waar te nemen.

Wellington besliste om een formeel verzoek om hulp niet af te wachten vanuit Tonga. De Nieuw-Zeelandse minister van Buitenlandse Zaken, Nanaia Mahuta zei in een verklaring dat hulpverlening bijzonder moeilijk verloopt doordat de uitbarsting de communicatie sterk verstoord heeft. Daarom werd al zowel de HMNZS Wellington als de HMNZS Aotearoa naar Tonga gestuurd. Aan boord zijn onder meer duikteams, een helikopter en drinkbaar water, zei defensieminister Peeni Henare.

Een Nieuw-Zeelands legervliegtuig stelde maandag al vast dat er niet kan geland worden op de luchthaven van hoofdstad Nuku’alofa. Eerst moeten assen verwijderd worden van de landingsbaan, aldus nog Mahuta.

Daarnaast staat een Hercules-vliegtuig stand-by. Het toestel kan vertrekken met hulp van zodra de landingsbaan in Nuku’alofa vrij is.

Noodsignaal

Intussen maakten de Verenigde Naties bekend een noodsignaal te hebben waargenomen vanuit de geïsoleerde, laaggelegen Ha’apai-eilandengroep dat deel uitmaakt van de eilandstaat Tonga.

Schade aan westkust

Tonga bestaat uit 169 eilanden die versnipperd zijn over een ­oppervlakte van 700.000 vierkante kilometer. Het gros van de inwoners leeft op hoofdeiland Tongatapu. Er lijkt vooral veel schade aan de westkust, blijkt uit de verkenningsvlucht die Nieuw-Zeeland gisteren samen met Australië uitvoerde.

Voorlopig is het aantal exacte slachtoffers nog onduidelijk. Er zou al zeker een Britse vrouw, de 50-jarige Angela Glover, omgekomen zijn. Aan persagentschap Reuters verklaarde haar broer dat ze overleed toen zij en haar echtgenoot de honden van hun opvangcentrum in veiligheid probeerden te brengen. Haar echtgenoot kon zich vastklampen aan een boom en overleefde de ramp zo ternauwernood.

De onderzeese vulkaanuitbarsting zaterdag op het Polynesische eiland Tonga was zo intens dat verschillende landen met de gevolgen ervan te kampen kregen. Bekijk in het bovenstaande filmpje hoe een deel van de wereld deelde in de brokken van de uitbarsting.