Het Design Museum was vorig jaar het populairste museum van Gent en moest alleen het Gravensteen en het Lam Gods laten voorgaan. Opvallend veel Belgen stapten er binnen. Maar wie nog wil langsgaan, moet zich haasten: straks sluit het Design Museum voor twee jaar de deuren.

Het Gravensteen, het Lam Gods en het Design Museum. Dat was in 2021 de top drie van de grootste publiekstrekkers in Gent. Na een rampzalig 2020 herstelde het toerisme uit binnen- en buitenland zich enigszins ...