Vermiste kleuter Dean (4) dood teruggevonden

De vermiste kleuter Dean (4) uit Sint-Gillis-Waas is dood teruggevonden in de Nederlandse provincie Zeeland. Dat meldt de politie op Twitter. Eerder op de dag werd zijn ontvoerder Dave De Kock (34) in Nederland opgepakt.

Zijn ontvoerder heeft de politie naar het lichaam van de jongen gebracht op maandagavond. Dat was bij Neeltje Jans, een werkeiland in de Oosterscheldekering waar nu een park is. Het kind, Dean Verberckmoes, lag er verstopt tussen de rotsblokken in de omgeving van de Oosterschelde. De precieze doodsoorzaak is nog niet duidelijk.

De vermiste Dean(4) uit #België is helaas zojuist overleden aangetroffen op een locatie in Zeeland. We bedanken iedereen voor de hulp en leven mee met de familie. — Politie Zeeland (@POL_Zeeland) January 17, 2022

Maandagavond kwam bij de politie een mogelijk plaats delict in beeld. ‘Het rechercheteam ging met ondersteuning van meerdere agenten zoeken in de omgeving van Vrouwenpolder. Ook de politiehelikopter werd ingezet om een duidelijk beeld van de omgeving te krijgen. Rond 22 uur stuitten zij op een levenloos kinderlichaam.’

Het Oost-Vlaamse parket bevestigt het overlijden. Een wetsdokter zal het lichaam van het slachtoffer onderzoeken om de doodsoorzaak te achterhalen en het labo zal een sporenonderzoek uitvoeren. De Kock zal opnieuw verhoord moeten worden. Het parket kan voorlopig geen details geven en zal dinsdag communiceren.

Eerder had de politie De Kock in Meerkerk aangehouden. Hij was daar alleen. Uit verder onderzoek bleek dat hij zijn auto had achterlaten bij een bedrijf in Gorinchem. In de loop van de namiddag en avond werd hij ondervraagd.

Vermist

De Kock en Dean Verberckmoes waren sinds vorige week spoorloos. Hij is niet de vader van de kleuter, maar een oppas. Hij is de partner van een vriendin van moeder Elke Verberckmoes (39). Omdat zij om medische redenen vorige week niet op haar zoontje kon passen, vroeg ze aan de vriendin én haar partner De Kock om één nacht op Dean te passen. ‘Dean ging daar vaker logeren’, getuigde de moeder.

Maar dat éne nachtje draaide anders uit. Pas op vrijdag ontdekte de moeder dat het koppel haar zoon niet naar haar moeder had gebracht, zoals afgesproken. De moeder ontdekte dat er ruzie was ontstaan bij het koppel oppassers, en dat De Kock vertrokken was. Mét haar zoon. Sindsdien waren De Kock en de jongen spoorloos.

De moeder deed op maandag nog een emotionele oproep: ‘Breng mijn zoon naar huis of laat hem op een veilige plek bij mensen achter. Dat is het enige wat ik vraag.’

Foltering

Het gerecht maakte zich ernstig zorgen over de verdwijning, omwille van het gerechtelijke verleden van De Kock. De Kock werd in februari 2010 tot tien jaar cel veroordeeld voor de dood van een peuter van amper twee jaar oud. De toen 22-jarige De Kock had in juni 2008 beloofd om op Miguel, het zoontje van zijn toenmalige vriendin te passen. Ze woonden toen pas vier weken samen. Maar het kindje werd door hem zwaar mishandeld.

De jongen kreeg onder meer een stofzuiger tegen het hoofd, hij werd op gewelddadige wijze in zijn bedje gegooid en omver gelopen zodat hij van de trap viel. Het jongetje belandde uiteindelijk in het ziekenhuis, maar stierf daar na enkele dagen in de zomer van 2008 aan de gevolgen van een hersenvliesbloeding.

De Kock werd uiteindelijk in 2010 tot 10 jaar cel veroordeeld door de correctionele rechtbank in Turnhout. ‘Ik hoop dat deze straf u tot inzicht brengt’, aldus de rechter bij de uitspraak. ‘Ik hoop dat u beseft welk leed u hebt aangericht.’

De Kock probeerde om na vier jaar vrij te komen, maar dat werd geweigerd. In juli 2017 kon De Kock de gevangenis verlaten met een enkelband en in december 2018 had hij zijn straf volledig uitgezeten.