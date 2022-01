Lewandowski wint opnieuw trofee voor Speler van het Jaar

De Poolse spits Robert Lewandowski van Bayern München is maandag op The Best FIFA Football Awards net als in 2020 verkozen tot Speler van het Jaar. De Spaanse Alexia Putellas van FC Barcelona kroonde zich tot Speelster van het Jaar.

Lewandowski haalde het voor de Argentijn Lionel Messi (PSG) en de Egyptenaar Mohamed Salah (Liverpool). Rode Duivel Kevin De Bruyne (Manchester City) hoorde ook bij elf genomineerden, maar stond niet op de shortlist met drie. Ook vorig jaar ging de erkenning naar Lewandowski.

De 33-jarige spits heeft dan ook weer een topseizoen achter de rug. Met 41 doelpunten verbrak hij het Bundesligarecord van Gerd Müller (40 in 1971-1972) en werd hij topscorer in Europa. Eind november moest de Pool in de Gouden Bal, een referendum van France Football, tegen de verwachting in Messi voor laten gaan. De jaren voordien ging de trofee naar Lionel Messi (2019), Cristiano Ronaldo (2016 en 2017) en Luka Modric (2018).

‘Ik voel me trots, blij en vereerd met deze prijs’, liet Lewandowski vanuit Duitsland weten. ‘Deze trofee komt ook mijn ploeggenoten en mijn coaches toe. Want wij werken allemaal heel hard om wedstrijden te winnen en titels te veroveren. Daarom draag ik deze onderscheiding ook speciaal op aan iedereen om mij heen.’

Lewandowski nam vorig seizoen dus het mythische record over van Gerd Müller. ‘Ik had er nooit van durven dromen om dat record te kunnen overnemen. Ik dacht dat het onmogelijk zou zijn. Maar het record van Müller daagde me uit en dankzij zijn hoge score bleef ik gemotiveerd om eroverheen te gaan. Dat het me gelukt is, geeft me ook nog steeds een trots gevoel.’

Putellas

Bij de vrouwen won de Spaanse Alexia Putellas van Champions League-winnaar FC Barcelona. De aanvallende middenveldster troefde haar ploeg- en landgenote Jennifer Hermoso af en de Australische Sam Kerr (Chelsea). Carli Lloyd (2016), Lieke Martens (2017), Marta (2018), Megan Rapinoe (2019) en Lucy Bronze (2020) zijn de vorige winnaressen.

Een internationale jury bestaande uit de huidige bondscoaches van alle nationale teams, de huidige aanvoerders van alle nationale teams, één gespecialiseerde journalist uit elk land en de fans verkozen de winnaar. De eerste editie van The Best FIFA Football Awards in huidige vorm vond plaats na afloop van het jaar 2016. Dit jaar was er, wegens de coronapandemie, geen groot gala maar een online show.