Laadpalen op windenergie geopend in haven van Gent

In de haven van Gent heeft Electrabel een laadstation voor elektrische auto’s geopend dat volledig draait op windenergie. Het is aangesloten op drie nieuwe windmolens die onlangs werden geplaatst naast de R4. Die moeten ongeveer 33.000 megawattuur per jaar produceren. Dat zou overeenkomen met de jaarlijkse energiebehoefte van zo’n 11.000 elektrische wagens.

Het station heeft twee snellaadpunten voor e-auto’s. Als twee wagens tegelijk laden, gebeurt dat aan een snelheid van 175 KWh. Daarmee kan in 20 minuten of minder voor zo’n 200 kilometer elektriciteit worden bijgeladen – al is dat wel afhankelijk van de laadcapaciteiten van de auto. Niet alle wagens ondersteunen zulke snelheden. Ook neemt de laadsnelheid doorgaans af naarmate de batterij voller raakt.

Als er maar één auto laadt, kan de snelheid zelfs oplopen tot 350 KWh. Daarmee zou er 100 kilometer moeten bijkomen in acht minuten, maar er zijn nog geen auto’s op de markt die zo’n hoge snelheid ondersteunen. Het laadstation is daarmee volgens Electrabel wel ‘klaar voor de elektrische auto’s van de toekomst’.

Het pilootproject zal ook gebruikt worden als testopstelling voor Laborelec, het onderzoekscentrum van moederfirma Engie. Het wil er data vergaren ‘voor een verdere uitrol op strategische locaties in heel België’.