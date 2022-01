De datering van een metersdikke laag vulkanisch as toont aan dat er 230.000 jaar geleden al homo sapiensen rondliepen in het Ethiopische deel van de Riftvallei.

Omo I. Voor de vroegst bekende moderne mens is het allesbehalve een slechte naam. Al is dat toeval, want het fossiel dat in de jaren 60 werd gevonden nabij het plaatsje Kibish, in het zuidwesten van Ethiopië ...