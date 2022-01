Everton gunt bondscoach Roberto Martinez dubbele baan, maar Belgische voetbalbond zegt ‘neen’

Everton wil de Belgische bondscoach Roberto Martinez (48) terughalen naar de Premier League. Martinez zou daarvoor zelfs zijn job bij de Belgische bond niet moeten opzeggen want hij wil absoluut het WK in Qatar doen met de Duivels. De voetbalbond zegt echter neen tegen een dubbele baan Everton-Rode Duivels.

Na geruchten rond Barcelona, Tottenham, Aston Villa en Newcastle is het nu echt zo dat bij een club uit een grote competitie Roberto Martinez aan de top van de wenslijst staat. Dat is best opmerkelijk want 5,5 jaar geleden werd Martinez nog bij Everton ontslagen. Hij kreeg daarbij na wat heen en weer-discussies een ontslagpremie van omgerekend 12 miljoen euro mee. De tweede club van Liverpool heeft sinds het vertrek van Martinez echter zeven coaches in vijf seizoenen gehad en hunkert daarom weer naar stabiliteit. De Catalaan hield het in Goodison Park drie seizoenen uit. Bovendien bleef hij altijd goed contact houden met het bestuur van de club.

Roberto Martinez en Romelu Lukaku, samen bij Everton. Foto: BELGAIMAGE

Financieel geen probleem

Farhad Moshiri, de Brits-Iraanse eigenaar van Everton, wil heel ver gaan om Martinez binnen te halen. De opstapclausule bij de voetbalbond is niet overkomelijk, tussen één en twee miljoen euro. Op financieel vlak kan de bondscoach zelf de cijfers invullen. Maar na zijn riante ontslagpremie uit 2016 is Martinez niet meer te charmeren met geld alleen. Hij wil interessante projecten en op dat vlak is zijn prioriteit het WK met de Rode Duivels in Qatar.

Martinez beseft ook dat de Belgische voetbalbond nu in de steek laten - hij is immers ook technisch directeur - zijn onberispelijke imago een flinke deuk zou geven. De gentleman zou van zijn pluimen verliezen. Tegelijkertijd is hij ook gevleid omdat Everton, de club die hem indertijd op straat zette, nu met hangende pootjes terugkeert. Moshiri dacht daarop in te spelen door hem de toelating te geven om naast manager van Everton ook bondscoach te blijven. Martinez wilde erover nadenken maar de voetbalbond zei neen.

De prioriteit van Roberto Martinez ligt nog steeds bij het WK in Qatar en de Rode Duivels. Foto: BELGA

Advocaat

In het verleden stond de voetbalbond een dubbele baan al een keer toe met Dick Advocaat die in 2009 de job van Belgisch bondscoach met die van trainer bij AZ combineerde. Dat was nadat Advocaat dreigde met opstappen als de bond dat niet zou toelaten. Dat liep uiteindelijk toch nog slecht af want Advocaat verliet even later de bond voor de Russische nationale ploeg. Dat wil men nu vermijden.

Als de voetbalbond voet bij stuk houdt en Martinez blijft dromen van het WK in Qatar dan gaat de deal niet door. Zeker is evenwel dat Everton het onderste uit de kan wil halen en het offensief nog niet zal stopzetten. Andere kandidaat, maar op verre afstand, is kind van het huis Wayne Rooney. Die is nu aan de slag als coach van Derby County.