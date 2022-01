Kidnapper van Dean (4) opgepakt, peuter zelf is spoorloos

De kidnapper van de peuter Dean Verberckmoes (4) is opgepakt in het Nederlandse Meerkerk. Dat is bevestigd door de Nederlandse politie. Dave De Kock (34) is een man met een strafblad: hij werd eerder al veroordeeld wegens de dood van een peuter. Van Dean zelf is geen spoor.

De 34-jarige Belg Dave De Kock is vanmiddag omstreeks 14.15 uur na een melding over een verdachte situatie in Meerkerk aangehouden. Dat zegt de Nederlandse politie. Hij was daar alleen. Uit verder onderzoek bleek dat hij zijn auto had achterlaten bij een bedrijf in Gorinchem, de auto is daar aangetroffen en veilig gesteld.

‘De vierjarige jongen is echter niet nog gevonden’, aldus de Nederlandse politie. ‘ Het verhoor met de verdachte heeft tot op heden nog niet geleid tot het vaststellen van de verblijfplaats van het kind. Er wordt daarom een Amber Alert verstuurd’.

Gezochte Belg aangehouden, kind nog vermist



De 34-jarige Belg is vanmiddag omstreeks 14.15 uur na een melding over een verdachte situatie aangehouden, het kind is echter nog spoorloos https://t.co/OvhkMeZRM6 #Meerkerk/Gorinchem via @Politie — Politie Tilburg eo (@POL_Tilburg) January 17, 2022

De Kock en Dean Verberckmoes waren sinds vorige week spoorloos. Hij is niet de vader van de peuter, maar een oppas. Hij is de partner van een vriendin van moeder Elke Verberckmoes (39). Omdat zij om medische redenen vorige week niet op haar zoontje kon passen, vroeg ze aan de vriendin én haar partner De Kock om één nacht op Dean te passen. ‘Dean ging daar vaker logeren’, getuigde de moeder.

Maar dat éne nachtje draaide anders uit. Pas op vrijdag ontdekte de moeder dat het koppel haar zoon niet naar haar moeder had gebracht, zoals afgesproken. De moeder ontdekte dat er ruzie was ontstaan bij het koppel oppassers, en dat De Kock vertrokken was. Mét haar zoon. Sindsdien waren De Kock en de jongen spoorloos.

De moeder deed eerder vandaag nog een emotionele oproep: ‘Breng mijn zoon naar huis of laat hem op een veilige plek bij mensen achter. Dat is het enige wat ik vraag.’

De politie en het parket lanceerden zondag al een opsporingsbericht. Het gerecht maakte zich ernstig zorgen over de verdwijning, omwille van het gerechtelijke verleden van De Kock.

Dave De Kock uit Mortsel werd in februari 2010 tot tien jaar cel veroordeeld, voor de dood van een peuter van amper twee jaar oud. De toen 22-jarige Kock had in juni 2008 beloofd om op Miguel, het zoontje van zijn toenmalige vriendin te passen. Ze woonden toen pas vier weken samen. Maar het kindje werd door hem zwaar mishandeld.

‘Foltering’

De jongen kreeg onder meer een stofzuiger tegen het hoofd, hij werd op gewelddadige wijze in zijn bedje gegooid, en omver gelopen zodat hij van de trap viel. Het jongetje belandde uiteindelijk in het ziekenhuis, maar stierf daar na enkele dagen in de zomer van 2008 aan de gevolgen van een hersenvliesbloeding.

‘Ik wist dat De Kock veroordeeld was en in de cel had gezeten, maar ik wist niet waarom’, vertelde Elke Verberckmoes, de moeder van Dean. ‘Dat vertelde hij niet. Ik vertrouwde hem. Hij was heel goed in de omgang met mijn zoontje. Dean keek echt naar hem op.’

De Kock werd uiteindelijk in 2010 tot 10 jaar cel veroordeeld door de correctionele rechtbank in Turnhout. ‘Ik hoop dat deze straf u tot inzicht brengt’, aldus de rechter bij de uitspraak. ‘Ik hoop dat u beseft welk leed u hebt aangericht.’

De Kock probeerde om na vier jaar vrij te komen, maar dat werd geweigerd. In december 2018 had hij zijn straf volledig uitgezeten.

Binnen gerechtelijke kringen hoopt men toch nog dat men Dean Verberckmoes nog levend kan terugvinden. ‘De situatie waarbinnen dat eerste jongetje stierf, is helemaal anders dan de situatie van vandaag’, zo klinkt het. De Kock zou met Dean wel een goeie, zorgzame band hebben opgebouwd.