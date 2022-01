Konijn van Mike Pence en ‘lgbti+-activist’ Marlon Bundo overleden

Marlon Bundo, het bekende huisdier van voormalig Amerikaans vicepresident Mike Pence, is niet meer. Het konijn zal vooral worden herinnerd als de inzet van een lgbti+-rel.

‘We maakten wilde tijden mee en ik ben hem daar voor altijd dankbaar voor’, schreef de dochter van Mike Pence, Charlotte Pence, in de Instagram-post waarin ze het overlijden van Marlon Bundo aankondigde. Met de bijnaam BOTUS (Bunny Of The United States, red.) ontpopte de wit-zwarte langoor zich tot ‘het populairste lid van de Trump-administratie’. Op zijn Instagram-account kon hij op 33.000 volgers rekenen. Hij werd in 2017 door dochter Pence aangekocht in het kader van een schoolopdracht, maar bleef daarna tot zijn dood in handen van de familie Pence.

Boekenoorlog

Het konijn zal in veel Amerikaanse huiskamers verder blijven leven, meer specifiek in de boekenkast. Marlon Bundo – vernoemd naar acteur Marlon Brando – speelde de hoofdrol in maar liefst vier kinderboeken. Maar tegelijk werd hij daarom de inzet van een politieke strijd. Charlotte Pence en haar moeder, Second Lady Karen Pence, schreven boeken zoals Een dag in het leven van de vicepresident, Een dag in de hoofdstad en De beste kerst ooit. Met in die boeken steevast een glansrol voor Bundo.

Een dag voor de publicatie van het eerste boek kwam komiek John Oliver met een parodieboek op de proppen. In zijn Een dag in het leven van Marlon Bundo heeft het konijn gevoelens voor Wesley, een ander jongenskonijn. Het boek was een sneer naar het verzet van Pence tegen het homohuwelijk. De opbrengst van Olivers parodie ging naar een zelfmoordhulplijn voor lgbti+-jongeren en AIDS United. De opbrengst van de originele boeken van de familie Pence ging naar andere goede doelen, waaronder een therapie voor kinderkanker en A21, die mensenhandel wil tegengaan.

Daarnaast zal Marlon Bundo de geschiedenis ingaan als het eerste konijn dat meevloog met de Air Force Two, het officiële vliegtuig van de Amerikaanse vicepresident.