Ook The voice kids en The voice senior voor onbepaalde tijd stopgezet in Nederland

De spin-offs The voice kids en The voice senior worden voor onbepaalde tijd geschrapt. Dat meldt RTL. De succesreeks van het originele format The voice ligt in Nederland onder vuur na een reeks onthullingen over seksueel overschrijdend gedrag.

De programma’s worden opgeschort na vermeend seksueel misbruik door medewerkers in The voice. Omdat die zo ‘ernstig en schokkend zijn’ besloot het productiehuis achter het programma om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. Door dat onderzoek zou het The voice voor onbepaalde tijd niet uitzenden. Dat geldt nu ook voor de jeugd- en seniorenversie van het programma.

De bal ging aan het rollen met beschuldigingen aan het adres van Jeroen Rietbergen, de bandleider. Hij erkende dat er ‘relaties van seksuele aard’ waren met vrouwen die betrokken waren bij het programma. Tegen jurylid Ali B. is ook een klacht ingediend.