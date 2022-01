‘De twaalf’ krijgt vervolg, met nieuwe jury en nieuw proces

Een nieuwe cast, een nieuwe assisenzaak. De Vlaamse fictiereeks De twaalf krijgt een tweede seizoen. Daarin buigen de juryleden zich deze keer over de ‘Assepoestermoord’.

Vader Anton en dochter Julie worden aangeklaagd voor de moord op hun partner en stiefmoeder Marianne. Julie neemt de schuld op zich, en beweert dat ze op eigen houtje handelde. Maar het parket vermoedt dat ze haar vader beschermt. Pleegden ze de moord samen? Aan een twaalfkoppige jury om te oordelen.

Zo begint straks het vervolg op De twaalf, de bekroonde serie van Eén en Netflix. De reeks won vorig jaar zeven Ensors voor onder meer beste reeks, scenario, regie, actrice (Maaike Cafmeyer) en acteur (Josse De Pauw). Op het televisiefestival van Cannes won De twaalf de prijs voor beste script. Er volgde ook internationale lof, onder meer van komiek en The office-bedenker Ricky Gervais. En in Australië werken ze aan een remake met Jurassic park-acteur Sam Neill.

Josse De Pauw en Maaike Cafmeyer werden vorig jaar uitgeroepen tot beste acteur en actrice op de Ensors, voor hun rollen in De twaalf. Foto: VRT

Cast

Het verhaal van het nieuwe seizoen staat los van de eerste reeks, waarin schooldirectrice Frie Palmers (Cafmeyer) in de beklaagdenbank zat. Zij werd verdacht van de dubbele moord op haar dochtertje en beste vriendin.

Welke namen nu mee acteren, is nog niet bekend. Al zou Maaike Cafmeyer naar verluidt haar rol opnieuw opnemen. De regie is in handen van Kaat Beels, die al series als Beau séjour, Clan en Tabula rasa voor haar rekening nam. Roel Mondelaers (Beau séjour, Glad ijs) en Nele Meirhaeghe (13 geboden) leveren het script.

De twaalf zal opnieuw worden uitgezonden op Eén. De opnames vinden plaats in onder meer Antwerpen en Gent.